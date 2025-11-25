豆乳スキンケアで人気の「なめらか本舗」から、この冬限定の「もちすべボディミルクNC」が登場します。独自開発の高純度豆乳イソフラボン※2と豆乳発酵液※2をW配合し、乾燥しがちな季節でもしっかりうるおう処方に。美容液成分※1を93％も配合しながら、さらっとなめらかでベタつかない質感が魅力です。すぐに服を着ても不快感がなく、日中の保湿にもぴったり♡無香料・無着色・無鉱物油で、肌へのやさしさにもこだわった1本