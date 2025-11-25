中国の生態環境当局が直接管理・モニタリングしている観測地点が3万3000カ所を突破した。中国は世界最大規模の生態環境モニタリングネットワークを構築し、生態環境の安全を支える堅固な防壁を築いていることが、生態環境部への取材で分かった。中央テレビニュースアプリが伝えた。第14次五カ年計画（2021−25年）期間中、中国は地表水、大気、土壌、騒音、海洋・生態などあらゆる要素をカバーする「空・宇宙・地上・海」一体型の