2022年にSexy Zone（現timelesz）を卒業して芸能界から引退したマリウス葉さん（25）が25日、都内で行われた「WFPチャリティーエッセイコンテスト2025」表彰式に出席した。特別審査員を務め、壇上では「手紙を書いてきました」と語り、あいさつを読み上げた。「言葉を紙に書くことで人の心を動かし、行動につながる。まさにこのコンテストはそれを証明しています」とし、学生らの作品について「深く感動しました。SDGsは政府や企業