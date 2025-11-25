ウクライナのゼレンスキー大統領は11月24日、ウクライナ代表団がスイスのジュネーブから帰国したと明らかにしました。今回の訪問では、米国および欧州のパートナー国と集中的な協議を実施したとのことです。ゼレンスキー大統領によると、衝突終結に向け必要とされる手順の一覧は、以前の28項目と比べて実現可能性が高まり、現行枠組みに盛り込まれた要点の数も精選されました。その上で、多くの重要な要請が慎重に取り入れられ、適