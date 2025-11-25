年末が近づき、帰省やレジャーなどで交通量が特に増える時期となりました。 そこで気になるのが、ドライバーの運転マナー。All About ニュース編集部は11月13日、全国20〜70代の男女250人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、運転マナーがよさそうだと思う中国地方のナンバープレートの地名を紹介します！【8位までの全ランキング結果を見る】2位：鳥取（鳥取県）／49票2