（大石邦彦アンカーマン）去年の流行語の1つに「マイナ保険証の一本化」という言葉がありましたけども、これまでいくつかの健康保険証の期限が切れています。確認してみましょう。 【写真を見る】マイナ保険証一本化で従来の健康保険証はどうなる？医療機関の7割が悩む“読み取りトラブル” さらに今年2800万人に迫る｢電子証明書｣期限切れも 従来の健康保険証は主に3つあるんですね。自営業などの方が対象の「国民健康保険