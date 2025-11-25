三重県亀山市では、11月1日から数日間、一部の地域で水道水が茶色く濁りました。しかし、原因はまだ特定できていません。 【写真を見る】茶色く濁った水道水 未だ原因は特定されず… 水道管の中のサビが混入か 小型カメラなど使った調査を検討 三重･亀山市 （住民・11月7日）「（濁りに）気づくの遅れて調理に使ったので、それがちょっと心配」 亀山市は水質検査の結果、化学物質の含有量など基準値を超える項目はなかったとし