（愛知県保険医協会 伊藤剛事務局次長 名古屋・中区 ことし9月）「医療機関ではさまざまな問題が起き続けている」 【写真を見る】1本化され1年のマイナ保険証 「資格確認ができない」 氏名などの難しい漢字は「●」に…トラブルの内容ほとんど変わらず 保険医協会が指摘する問題点 “従来の保険証”を残してほしいと訴える「愛知県保険医協会」の人たち。マイナ保険証の運用については“問題山積”だと、11月25日にも話します。