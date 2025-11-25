気象庁が設置している津波観測施設の工事のため、あす１１月２６日〜２７日、神戸の観測データが「欠測」となります。今後、舞鶴市や大阪府岬町などの観測施設でも工事が予定されています。気象庁は、津波観測施設の老朽化した機器の更新工事を昨年度から来年度にかけて順次行っています。工事期間中は、津波の高さや到達時刻などの観測ができないということです。そのため、工事期間中に津波が発生した場合は、その地点で津