CHOCOLATE Inc.は、同社が日本展開を手がける韓国発キャラクター「チェゴシム(최고심)」とサンリオのキャラクターたちによるコラボレーションポップアップ「チェゴシム×サンリオキャラクターズ POP-UP SHOP」を、11月18日よりJR池袋駅(東京都豊島区)南口改札前イベントスペースにて開催する。「サンリオキャラクターズ」×「チェゴシム」のコラボポップアップが開催決定今年4月にサンリオピューロランドで開催