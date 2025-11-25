マンガボックスが配信している電子コミック『元戦闘用奴隷ですが、助けてくれた竜人は番だそうです。』(原作:早瀬黒絵/漫画:城キイコの紙コミックス版第1巻が、11月20日にコアミックスから発売となった。今回の紙コミックス版発売により、新たに全国の書店やネットストアで購入可能となる。また、城キイコ先生の描き下ろしマンガも収録されており、既に電子版で作品を楽しんだ方も、新たに楽しめる内容となっている。本作は「女性