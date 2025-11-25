クマ対策として緊急銃猟を判断するケースが増える中、山形県河北町で緊急銃猟を判断した現場での対応方法の訓練が行われました。 【写真を見る】周囲の安全確保が必要不可欠緊急銃猟を想定し現場対応を確認（山形・河北町） きょうの訓練には、河北町や警察、消防や猟友会が参加しました。 緊急銃猟は市街地でのクマの対応に猟銃をつかうことを市町村長が判断するもので、法律の改正により、今年９月からできるようにな