3連休が終わったのに、きょうも学校は休み。愛知県ではそんな子どもたちも多かったのではないでしょうか。 【写真を見る】ことし最後の3連休は終わったけど…きょうも学校が休みだったところも! 愛知県の｢学校ホリデー｣ 今年は名古屋市も参加 名古屋港水族館は臨時営業でにぎわい 月曜日が休日だった場合、火曜日が休みになる名古屋港水族館。でも、きょうは臨時で営業しています。 （小学生）「ちょっとうれしい！」「休