気象庁によると25日午後6時1分ごろ、熊本県阿蘇地方で震度5強の地震があった。震源地は熊本県阿蘇地方で地震の規模はマグニチュード（M）5.7、震源の深さ10km。津波の心配はない。各地の震度は次の通り。震度5強熊本県産山村▽震度5弱熊本県阿蘇市大分県竹田市▽震度4熊本県菊池市 南小国町 熊本高森町 西原村 南阿蘇村▽震度3愛媛県八幡浜市 伊方町福岡県久留米市 飯塚市 柳川市 八女市 大川市