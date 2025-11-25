開催中のAmazonブラックフライデーセールで、13インチ MacBook Air 2025モデルが15%OFFになっている。256GB SSD/8コアGPUの価格は13万9,800円。Apple Storeで買うよりも2万5,000円安い、 M4チップ搭載の現行モデルが早くもセールに。本体カラーもシルバー、スカイブルー、スターライト、ミッドナイトの全色から選択可能だ。 旧モデルのMacBook Airを愛用する筆者としても、現行