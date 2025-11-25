気象庁によりますと、25日午後6時1分ごろ、熊本県阿蘇地方を震源とする地震がありました。九州電力によりますと、玄海原発に異常は確認されていないということです。 震度5強を観測したのは熊本阿蘇、震度5弱を観測したのは大分西部、震度4を観測したのは熊本地方です。震度3を観測したのは熊本天草芦北、大分中部、大分南部、愛媛南予、福岡筑豊、福岡筑後、佐賀南部、宮崎北部平野部、宮崎北部山沿いとなっています。震源地は熊