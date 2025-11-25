クリスタル・パレスの主将に、リバプール移籍の噂が再燃している。パレスで５年目を迎えるマーク・ゲイは昨今、マーケットの注目銘柄で、今季開幕前にはリバプール行きを有力視する声もあった。この時は後釜の確保にめどが立たず、またオリバー・グラスナー監督の反対もあり、実現しなかった。もっとも、現在もその声価は高いままだ。英衛星放送『Sky Sports』によれば、今冬にもしかしたら動きがあるかもしれないという。&#