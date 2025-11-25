九州地方で大きな地震がありました。 気象庁によりますと、25日午後6時1分頃地震がありました。 震度5強を観測したのが、熊本県の産山村で 震度5弱を観測したのが熊本県阿蘇市、大分県の竹田市です。 この地震による津波の心配はありません。 この地震による津波の心配はないということです。 県内では、最大震度が「2」でした。 佐世保市、島原市、諫早市、松浦市、雲仙市、南島原市が「震度2」、 そして「震度