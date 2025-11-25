大阪府泉佐野市は、親が育てられない生後まもない赤ちゃんを、匿名で受け入れる「赤ちゃんポスト」（仮称「赤ちゃんのゆりかご」）を来年度中に設置することを目指しています。１１月２５日、泉佐野市の千代松大耕市長は会見で、赤ちゃんポストを設置予定の市内のりんくう総合医療センターにおいて、弁護士などが入るワーキンググループを発足し、設置に向けた調査検討を実施する方針を発表しました。そのための費用として３０