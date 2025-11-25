グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」は、「ポケモン東京ばな奈」の5周年を記念し、11月21日〜2026年1月中旬ごろまで「ポケモン東京ばな奈 ピカチュウバッグセット」を販売する。5周年記念! お菓子とバッグがセットになった「ピカチュウバッグセット」「ポケモン東京ばな奈」誕生5周年を記念して、第1弾として発売した「ピカチュウ東京ばな奈」のパッケージデザインが“トートバッグ”になった。2種類のお菓子とセット