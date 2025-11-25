関西空港の第一ターミナルビルの４階から中国人観光客が落下し死亡しました。１１月２５日午後２時半ごろ、関西空港第一ターミナルビルの車寄せのある４階で「落ちそうな男性がいる」と目撃者から１１０番通報がありました。警察などによりますと、２０代の中国人観光客の男性が、第一ターミナルビル４階部分にある車道横のガードレールを乗り越えた場所に座っていて、警察官が駆け付けると、男性は自ら手だけで建物にぶら下