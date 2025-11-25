アイドルグループ・Snow Manの目黒蓮とラウールが25日、都内で行われた「THE ONES TO WATCH 2025」授賞記者会見に出席した。Snow Manのラウール(左)と目黒蓮「VOGUE THE ONES TO WATCH」は、ファッション誌『VOGUE JAPAN』(コンデナスト・ジャパン発行)が、その年を彩った才能あふれる表現者や目覚ましい活躍をみせたニューカマー、キャリアにおける大きな転機・飛躍をむかえた人など多ジャンルで活躍するアイコニックな人々を讃え