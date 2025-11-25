10代•現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」では、全国の現役高校生の男女479人に「あなたは“かわいいだけじゃだめ”だと思いますか?」というアンケートを実施した。アンケートはインターネットを通じて行われた。2025年、大流行したフレーズというと、女性アイドルグループ、CUTIE STREETのデビュー曲のサビ前のフレーズである「かわいいだけじゃだめですか?」。この言葉だけが独り歩きをし