栃木県小山市内の中古品買取販売店で、商品の11万円の値札を6050円の値札に付け替えて従業員をだまし、実際より安く購入した疑いで、25歳の無職の男が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、茨城県結城市の無職・梅沢大和容疑者（25）です。警察によりますと、梅沢容疑者は今年8月24日、小山市内の中古品買取販売店「ハードオフ」で売られていた11万円のレコードプレーヤーの値札を別商品に貼られていた6050円の値札と付け