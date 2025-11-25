空の便への影響です。日本航空と全日空によりますと、先ほど発生した最大震度5強の地震による影響は、国内線・国際線ともに出ていないということです。全日空は現在、滑走路の状況を確認しているということですが、運行状況に影響はないということです。日本航空は、熊本空港の滑走路の状況の確認を行いましたが問題ないと確認が取れたため、遅れが出るものの、通常通り運航するということです。