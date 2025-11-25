NTTドコモビジネス（旧 NTTコミュニケーションズ）、TAYA-SHIKKITEN、ネットイヤーグループ、エリアノ、THE UPDATE ORGANIZATIONは11月25日、輪島塗のギャラリーや工房などを備えた観光施設の「WAJIMANURI VILLAGE」において、輪島塗の体験と見学に関する実証実験を開始することを発表した。この実証実験は、輪島市のにぎわい創出に加え、災害により被害を受けた観光業や輪島塗関連事業の再建の手がかりとなることを目指して実施す