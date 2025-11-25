気象台は、午後6時38分に、大雨警報（浸水害）を仙台市東部に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】宮城県・仙台市東部に発表 25日18:38時点東部では、25日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■仙台市東部□大雨警報【発表】・浸水25日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量30mm