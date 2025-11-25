「政労使会議」であいさつする高市首相（右端）＝25日午後、首相官邸政府は25日、労働団体や経済界の代表者と賃上げなどについて話し合う「政労使会議」を首相官邸で開いた。高市早苗首相は「5％を超える賃上げを確かなものとして定着させるため協力を心よりお願いする」と述べた。高市政権で初開催となり、経団連の筒井義信会長や連合の芳野友子会長らが出席した。首相は、21日に閣議決定した経済対策でも、賃上げに取り組む