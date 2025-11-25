東京・足立区で車が暴走し11人が死傷した事故で、重体となっていた20代の女性が死亡しました。この事故ではすでに80代の男性が死亡していて、亡くなった人は2人となりました。【映像】激しく損傷した車24日、足立区の国道で車が歩道に突っ込むなどし、80代の男性が死亡しました。またこの事故で男女10人がけがをしましたが、このうち重体だった20代の女性が死亡しました。事故で亡くなった人は2人となります。警視庁は事故を