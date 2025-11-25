25日午後6時1分ごろ発生した熊本県阿蘇地方を震源とする地震の熊本県内への交通への影響です(午後6時20分時点)。■JR九州豊肥線が赤水駅と滝水駅区間で速度を落として走行中です。豊肥線の車両が複数本が緊急停止をしましたが、すぐに運行を再開しました。現在は、最大20分ほどの遅れが発生しているということです。また、九州新幹線に遅れなどは出ていないということです。■高速道路NEXCO西日本によりますと、九州自動車道は現時