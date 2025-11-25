男子ゴルフの中島啓太が２４日に自身のインスタグラムを更新。「言葉や文章では表現できません…。いつも濃くて素敵な時間をありがとうございます」と記し、大リーグ・オリオールズの菅野智之投手、プロ野球・巨人の大城卓三捕手、元巨人、ＤｅＮＡ投手の宮国椋丞氏との会食の様子を投稿した。中島は菅野からプレゼントされたとみられる「ＳＵＧＡＮＯ１９」のオリオールズのユニホームを手に笑顔。隣の大城が帽子をかぶった