高知県四万十市の沖合でイセエビを密漁したとして土佐清水海上保安署は11月25日、高知県黒潮町の67歳の男性を漁業法違反の疑いで摘発しました。漁業法違反の疑いで摘発されたのは黒潮町の漁業の男性（67歳）です。土佐清水海上保安署によりますと11月20日午前10時10分頃、四万十市の沖合で巡回中の海上保安官が小型漁船を停泊し、ウエットスーツを着て素潜りしている男性を発見。その後の調べで男性がイセエビ21匹、約7.9キ