F1Âè22Àï¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹GP¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ê¸åÊÔ¡Ë¢¡¥ì¥Ó¥å¡¼Á°ÊÔ¡ä¡äÍ½Áª¤Ç¤ÎÃ×Ì¿Åª¤Ê¥ß¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤ò¥Ô¥Ã¥È¥ì¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£¥¦¥§¥Ã¥È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥¬¡¼¥Ë¡¼¥Õ¥é¥Ã¥×¤ò³°¤·¡¢¶õµ¤Äñ¹³¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥¤¥¯¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¿·ÉÊ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤âÅêÆþ¤·¡¢Á°Àï¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥íGP¤Ç¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬3°ÌÉ½¾´Âæ¤Þ¤ÇÈÔ²ó