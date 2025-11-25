国内最大級の通販サイトだけに取引先企業への影響も大きく 「親会社として本事案を重く受け止め、事態の復旧・再発防止に努めると共に、グループ全体の情報セキュリティー体制を強化していく」 こう語るのは、LINEヤフー社長CEO（最高経営責任者）の出澤剛氏。 10月19日にネット通販大手・アスクルで発生した「ランサムウェア」（身代金要求型ウイルス）の感染によるシステム障害問題。アスクル