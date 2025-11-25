歌舞伎俳優の市川門之助（66）が25日、自身のブログを更新。24日に火災のために64歳で亡くなった歌舞伎俳優片岡亀蔵さんをしのんだ。市川は「亀蔵さん本当ですか？天国へ行っちゃったって、冗談じゃ無いんですか？」と書き出し「55年前初めて舞台でご一緒したこと、よく覚えていますもちろんその前からお互いに子役として活動してはいましたが、『鏡獅子』の胡蝶として共演しました学校の友だちのような感覚で気づいたら、お