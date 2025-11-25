レゲエの大御所、ジャマイカ出身の歌手ジミー・クリフさんが肺炎などのため死去したことが分かった。81歳。妻のラティファ・チェンバースさんが24日、インスタグラムを更新。「深い悲しみとともに、夫ジミー・クリフが発作とそれに続く肺炎のため、亡くなったことをお知らせします」と明らかにした。クリフさんは、ボブ・マーリーさん（81年に36歳で死去）と並ぶレゲエ界のレジェンド。44年7月30日、英国からの独立前のジャマイカ