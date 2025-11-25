１１月２５日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、昨日の東京新聞の『高市政権1カ月「勇敢」と「無謀」の境界線』という社説を紹介した。 番組で紹介した東京新聞の社説では、「勇敢」と「無謀」は似て非なる言葉である、と始まる。 その境界線は必ずしも明確ではない。勇敢が時の勢いでうっかり一線を越えて無謀に至り、後悔することもある。それが国の失政であれば、代償を払うのは国民にほかならない