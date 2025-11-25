11月24日午前、高知県吾川郡いの町仁淀川の河原で手榴弾のようなものが見つかり、現場は一時騒然となりました。夜になって、自衛隊による回収が行われました。24日午後7時30分ごろ、陸上自衛隊京都桂駐屯地の不発弾処理隊の隊員2人が現場に到着し、手榴弾の回収へと向かいました。手榴弾が見つかったのはいの町鹿敷の土佐和紙工芸村くらうどから西に約350メートルの所にある仁淀川の河原です。警察によりますと11月24日午前1