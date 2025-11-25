【台風のたまご＝熱帯低気圧】まだ台風にならず ２４日（月）午前９時に発生した「台風のたまご＝熱帯低気圧」は、３０時間経った２５日（火）午後３時の時点でも『台風』に発達していません。フィリピン付近の海水温は３０℃前後と高いものの、「熱帯低気圧」が陸地を通った事で『台風』への発達が妨げられた可能性があります。 と、１２月５日（金）まで、 を画像で掲載しています。 気象庁の進路予想 気象庁は「２６日（水