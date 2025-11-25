彩青が、第8弾となる新曲｢門前仲町の恋ざくら」を2026年1月7日に発売することを発表した。作曲は四方章人、作詩は柚木由柚が初めて担当し、23歳となった彩青の等身大の恋歌になっているという。江戸情緒あふれる深川･門前仲町を舞台に、春･夏･秋と季節がうつろいゆく中でかつて彼女とともに見た桜並木に思いをはせる姿を、優しいメロディに乗せて歌った1曲に仕上がっているとのこと。◆◆◆◾️彩青