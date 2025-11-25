宮本浩次が、2026年の幕開けと共に全国ツアー＜宮本浩次 tour 2026 新しい旅＞を開催することを発表した。本ツアーは、2026年1月10日、11日の日本武道館公演を皮切りに、3月まで全国9カ所11公演を巡っていく。宮本は2025年から立て続けに新曲をリリース。最近ではプロジェクト「俺と、友だち」を立ち上げ、10月には東京・下北沢SHELTERと日本武道館でライブを敢行したばかりだが、宮本の快進撃は2026年も止まらないとのことなので