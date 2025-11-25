25日午後6時1分ごろ、九州地方で強い地震がありました。 震度5強が熊本県阿蘇地方、震度5弱を大分県西部、震度4を熊本市で観測しました。 鹿児島県内では最大震度2を鹿児島市などで観測しました。 震源地は、熊本県阿蘇地方で、震源の深さは約10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。鹿児島県内各地の震度は次のとおりです。 【鹿児島県の震度】 震度