11月24日、6人組アイドルグループ・Kis-My-Ft2の玉森裕太に密着したPrime Videoの初単独ドキュメンタリー『#玉森裕太MODE』の30秒ティザー映像が公開され、大きな反響を呼んでいる。本作は、9月に開催されたアリーナツアー『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』と、2024年のドームツアー『Kis-My-Ft2 Dome Tour 2024 Synopsis』の衣装制作に約1年間密着したドキュメンタリー。表舞台の陰にある創作過程と、玉森のアイドル観を