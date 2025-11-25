任期満了に伴う高知県長岡郡本山町の町長選挙が11月25日に告示され、現職と新人の2人が立候補を届け出ました。本山町長選挙に立候補したのは届け出順に現職で2期目を目指す澤田 和廣氏（66歳）と新人で元・町議会議員の北村 太助氏（91歳）のいずれも無所属の2人です。現職の澤田氏は1期目に取り組んだ子育て支援の充実などを継続するとともに、2期目に向けては若者の就業支援など産業振興を図るほか、嶺北中央病院の経営改善や人