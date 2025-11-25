2026年3月4日に最新シングル「Liberator」のリリースが決定しているPassCodeの久々のアリーナ公演＜PassCode YOKOHAMA BUNTAI 2025 “DESTINEX”＞が、2025年11月9日に神奈川の横浜BUNTAIにて開催。2022年の武道館公演以来、3年9カ月振りとなる熱狂のアリーナ公演の模様をレポートする。◆PassCode 画像PassCodeは、何かをきっかけにある日突然ブレイクを果たしたグループではない。言い換えると、一本一本のライブ、一つ一つの楽