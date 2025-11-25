共に28日に公開となるMrs. GREEN APPLEのライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』と、ドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』それぞれの監督が作品に込めた想いを語る特別映像が、25日解禁された。【動画】Mrs. GREEN APPLE、28日公開の2本の映画監督が語る特別映像今年7月に約10万人を熱狂させたミセス史上最大規模のスケールのライブ「MGA MAGICAL