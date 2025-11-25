11月24日午前4時ごろ、東京都足立区の菓子工場兼住宅で火事が発生。現場から救急搬送され、搬送先の病院で死亡が確認された男性は、歌舞伎俳優の四代目片岡亀蔵さんだった。「亀蔵さんと一緒にいた60代男性も搬送されていますが、意識はあるということです。現場となったのは、1階が菓子製造工場、2階と3階が住居の3階建てビルです。亀蔵さんは3階に知人男性と一緒におり、2階にいた知人のお兄さんは逃げて無事だったようです。