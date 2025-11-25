5人組グループ・SUPER EIGHTが出演するテレビ朝日系音楽バラエティー『EIGHT-JAMゴールデンSP 昭和・平成・令和50年分総決算!! 音楽のプロが選んだ最強のサビ歌詞名曲BEST100』が、26日午後6時30分から2時間半にわたって放送される。【番組カット】素敵…！鮮やかなジャケット姿で笑顔をみせるSUPER EIGHT本企画では、有名アーティストやヒット曲を生み出すプロデューサーなど、超売れっ子の音楽のプロ64人に、一斉アンケート