気象庁によりますと、25日午後6時1分ごろ、熊本県阿蘇地方を震源とする地震がありました。この地震による交通への影響を取材しました。JR九州によりますと、九州新幹線と西九州新幹線は平常通り運行しています。また、在来線の福岡の区間では現段階で影響はありませんが、熊本と大分で遅れが発生しているということです。九州道や大分道など、九州の高速道路に今のところ影響はありません。JR西日本によりますと、山陽新幹線は平常