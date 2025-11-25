11月24日、バラエティ特番『県民スター栄誉賞』（日本テレビ系）が放送された。3時間にわたって、各都道府県を代表するタレントについて紹介されたが、番組に出演した王林の“激変”した姿が注目を集めている。所ジョージがMCを務める同番組は、全国47都道府県の4万7000人に大規模な調査を実施し、各都道府県の「地元の顔No.1」を決めるというもの。「スタジオには、王林さんのほか『南海キャンディーズ』の山里亮太さんや島崎